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Yemen'de Husilerden savaşı durdurma çağrılarına cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 00:57 | Son Güncelleme

Husiler, uluslararası toplumun ve BM'nin savaşı durdurmak için harcadığı çabaya olumlu yaklaşmaya hazır olduklarını bildirdi

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkedeki savaşı durdurmak için ciddi, inandırıcı ve tarafsız her türlü çabasına olumlu yaklaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, yazılı açıklamayla, ABD'nin Yemen'deki tüm taraflara 30 gün içinde ateşkes yapmak ve savaşı sonlandırmak için ciddi müzakerelere başlama çağrısına cevap verdi.

"ABD, Yemen'deki savaşın ana direğidir. Eğer ciddi ise bu boş savaşın siyasi örtüsünü kaldırarak somut adımlar atmalı." ifadesini kullanan Abdusselam, ABD'den çocukların ve sivillerin ölümüne sebep olan silah anlaşmalarına son vermesini istedi.

Abdusselam, ABD'nin bunu yaptığında savaşın durdurulması yönündeki çağrılarının etkisi olacağını ve ilgili tarafların kapsamlı siyasi çözüm çabalarının önünün açılacağını dile getirdi.

Abdusselam, hükümet ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin batı sahili ile El-Hudeyde kentinde gerilimi tırmandırmaması konusunda uyarıda bulunarak, bu tür eylemlerin savaşı durdurma çağrılarıyla çeliştiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, salı günü yaptığı açıklamada, 30 gün içinde Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunmuştu.

Mattis'ten birkaç saat sonra da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin zamanının geldiğini ifade ederek, ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Fransa'dan da benzer açıklamalarla Yemen'de savaşın sona ermesi çağrıları gelmişti.

BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths de önceki günkü açıklamasında, Yemenli tarafları bir ay içinde müzakere masasında toplamaya kararlı olduğunu belirtmişti.

Yemen hükümeti de dün, ülkede barışın tesisi için sarf edilen uluslararası çabaların memnuniyetle karşılandığını duyurmuştu.

- Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra Cenevre kentinde 6 Eylül'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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ABD Husiler savaşı durdurma çağrısı Yemen

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