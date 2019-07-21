Yemen'de Husilere özel roketle ikmal desteği

ADEN (AA) - Yemen'de Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler tarafından, ülkede stratejik öneme sahip Hudeyde ilinin güneyinde kuşatma altında tutulan Husilere, özel roketlerle gıda ve cephane ulaştırıldığı açıklandı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı Ortak Güçler Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husiler, Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Dureyhimi kentinde kuşatma altında tutulan militanlarına özel roketlerle gıda ve cephane ikmali yapıyor." dedi.

Roketlerin Hudeyde'de Husilerin kontrolü altında bulunan bölgelerden gönderildiğini belirten Dubeyş, Ortak Kuvvetler Komutanlığının 6 aydan uzun süredir Husi milisleri Dureyhimi'nin merkezinde kuşatma altında tuttuğunu kaydetti.

Dubeyş, roketlerden birinin Ortak Kuvvetlerin kontrolü altındaki bir noktaya düştüğünü ve yaklaşık 10 kilogram et, baharat, ağır olmayan silahlar, mühimmat ve Türkiye'de "uyuşturucu madde" kabul edilen gat bitkisinin bulunduğunu aktardı.

Ortak Güçler Sözcüsü, Husilerin böyle bir teknolojiye sahip olmadığını ve roketlerin İran yapımı olduğunu savundu.