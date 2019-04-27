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Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 19:10 | Son Güncelleme

Yemen ordusu, Hacce kentinde Husilerin döşediği 7 bin mayını topladı

HACCE (AA) - Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işbirliğiyle Hacce kentinde Husilerin döşediği 7 bin mayınının toplandığını duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı 5. Askeri Bölge Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hacce kentinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan uzmanlarla son haftalarda yürütülen çalışmalar sonucu Husilerin çeşitli bölgelerde döşediği 7 bin mayının toplandığı belirtildi.

Öte yandan 5. Askeri Bölge Askeri Mühendislik Şubesi Operasyonları Başkanı Muhammed Redeman da daha önce yapılan çalışmalarla toplanan mayın sayısının 32 bine ulaştığını ifade etti.

Redeman, evlerine ve köylerine dönen vatandaşların güvenliği için Husilerin döşediği mayınların temizlenmesine devam edildiğini aktardı.

Yemen hükümetinin verilerine göre ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1 milyon mayın bulunuyor.

Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinde birçok bölge Husilerin elinde bulunurken hükümet güçleri son zamanlarda bazı bölgelerde kontrolü sağlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hacce Husiler Yemen

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