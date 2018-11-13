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Yemen'de Husilerin elindeki tutukluların bırakılmasına ilişkin görüşmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 03:15 | Son Güncelleme

Yemen Dışişleri Bakanı Halid Hüseyin el-Yemani ile BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin elindeki tutukluların bırakılmasını öngören anlaşmayı görüştü

RİYAD (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid Hüseyin el-Yemani ile Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin elindeki tutukluların bırakılmasını öngören anlaşmayı görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bakan Yemani ile BM Özel Temsilcisi Griffiths, başkent Riyad'da bir araya geldi.

Yemen'deki barış sürecinin ilerletilmesinin yolları, güvenin inşası ve çatışmaların sona ermesi için siyasi istişarelerin yapılmasına ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, Griffiths, Yemani'ye Husilerin elindeki tutukluların serbest bırakılmasını öngören anlaşma konusundaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Griffiths ayrıca görüşmede, 2018 sonlanmadan önce barış görüşmelerinin yeniden başlaması çağrısını yineledi.

Söz konusu anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, hapishanedeki tutukluların sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Suudi Arabistan kaynakları Husilerin elinde yaklaşık 17 bin Yemenlinin olduğunu tahmin ediyor.

- Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.

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