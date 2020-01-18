HABER
  4. Yemen'de Husilerin hükümet güçlerinin askeri kampına saldırması sonucu 5 kişi öldü

Yemen'de Husilerin hükümet güçlerinin askeri kampına saldırması sonucu 5 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 22:09 | Son Güncelleme

Yemen'de Husilerin hükümet güçlerinin askeri kampına saldırması sonucu 5 kişi öldü

ADEN (AA) - Yemen'deki Husilerin, Marib kentinde hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği hava saldırısında, 5 asker hayatını kaybetti, 15'i yaralandı.

Hükümet güçlerine ait kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA), Marib kentinin kuzeybatısında hükümet güçlerine ait askeri kampa hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, hükümet güçlerinden 5 askerin hayatını kaybettiği, 15'inin yaralandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç görüntüler! Böyle parçaladılarKorkunç görüntüler! Böyle parçaladılar
Mersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktıMersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktı
İrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturduİrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lübnan’da protestocularla polis arasında arbede: 100 yaralı

Ülke yangın yerine döndü: Onlarca yaralı var!

Amik Ovası’nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi

18 Ocak Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte büyük ikramiyeyi kazandıran sayılar

Sayısal Loto'da kazandıran sayılar açıklandı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.