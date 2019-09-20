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Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 22:49 | Son Güncelleme

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor

SANA (AA) - Yemen'de başta başkent Sana olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor.

Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da, kapalı akaryakıt istasyonlarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Yakıt yokluğu nedeniyle 2 günden beri akaryakıt istasyonlarının hizmet vermediği kentte, Husilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin petrol yüklü onlarca gemiyi El-Hudeyde limanında alıkoyduğunu açıklamasıyla akaryakıt karaborsaya düştü.

Daha önce litresi 365 riyalden (0,6 dolar) satılan benzinin litre fiyatı kriz sonrası bin 350 riyale (2,25 dolar) yükseldi.

Öte yandan, Husilerin kontrolündeki SABA'nın haberine göre, Husilerin sözde hükümet sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Dayfullah eş-Şami, koalisyon güçlerinin petrol yüklü gemileri alıkoymasının İsveç anlaşmasına aykırı olduğunu savundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Akaryakıt krizi Husiler Yemen

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