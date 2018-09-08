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Yemen'de Husilerin radar merkezi vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 22:14 | Son Güncelleme

Yemen'de Husilerin radar merkezi vuruldu

RİYAD (AA) - Yemen'de Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait uçakların izlendiği radar merkezi vuruldu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon uçaklarının, Sada'nın Sehar ilçesinde Husilerin koalisyon uçaklarını takip ettiği radar merkezine saldırı düzenlediğini ve merkezin kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Saldırıda merkezdeki Husi uzmanlardan bazılarının öldüğünü belirten Maliki, sayıya ilişkin bilgi vermedi.

Maliki, ayrıca koalisyon uçaklarının Sada kentinin Es-Safra ilçesinde Husilere ait füze rampasını vurduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine füze saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

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