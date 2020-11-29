Yemen’de Husilerin saldırısında 11 kişi öldü

Yemen’in batısındaki Hodeidah şehrinin Husiler tarafından bombalanması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Yemen’in batısındaki Hodeidah şehrinin Al-Duraihmi bölgesindeki El-Kaza köyü Husiler tarafından bombalandı. Saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı. Yemen İnsan Hakları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Husi milislerinin El-Kaza köyünde gerçekleştirdiği katliam şiddetle kınandı. Bakanlık, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerden 5’inin çocuk, 3’ünün kadınlardan oluştuğunu ve yaralılarının sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

