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Yemen’de Husilerin saldırısında 11 kişi öldü

29.11.2020 23:58 | Son Güncelleme:
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Yemen’in batısındaki Hodeidah şehrinin Husiler tarafından bombalanması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.Yemen’in batısındaki Hodeidah şehrinin Al-Duraihmi bölgesindeki El-Kaza köyü Husiler tarafından bombalandı.

Yemen’in batısındaki Hodeidah şehrinin Husiler tarafından bombalanması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.
Yemen’in batısındaki Hodeidah şehrinin Al-Duraihmi bölgesindeki El-Kaza köyü Husiler tarafından bombalandı. Saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı. Yemen İnsan Hakları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Husi milislerinin El-Kaza köyünde gerçekleştirdiği katliam şiddetle kınandı. Bakanlık, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerden 5’inin çocuk, 3’ünün kadınlardan oluştuğunu ve yaralılarının sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

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