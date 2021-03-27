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Yemen’de Husilerin sözcüsünün otelinde yangın

27.03.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemen’de, İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinde, Husi milislerinin resmi sözcüsü Muhammed Abd el-Salam’a ait International Royal House Oteli’nde yangın çıktı.Yemen’in kuzeyinde yer alan ve İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentindeki en büyük otellerden biri olan International Royal House Oteli’nde yangın çıktı.

Yemen’de, İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinde, Husi milislerinin resmi sözcüsü Muhammed Abd el-Salam’a ait International Royal House Oteli’nde yangın çıktı.
Yemen’in kuzeyinde yer alan ve İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentindeki en büyük otellerden biri olan International Royal House Oteli’nde yangın çıktı. Yangının nedeninin henüz bilinmediği kaydedilirken, otelin Husi milislerinin resmi sözcüsü Muhammed Abd el-Salam’a ait olduğu aktarıldı.
Yemenli güvenlik kaynakları, yangında otelin üst katları ve çatısının hasar gördüğünü belirterek, "Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşana kadar gökyüzü duman bulutları ile kaplandı. Otelde kalanlar dehşete kapıldı, birkaç kişi ise bayıldı. Bayılan kişiler, şehir hastanesine gönderildi" dedi.

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