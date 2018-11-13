HABER

Yemen'de Husilerin tarihi eser kaçakçılığının durdurulması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 04:34 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin tarihi eser kaçakçılığının durdurulması için uluslararası örgütlere çağrıda bulundu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de Husilerin tarih eser kaçakçılığı ve ticareti yapmalarını durdurmak için uluslararası örgütleri acilen harekete geçmeye çağırdı.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında askeri operasyonlardaki son gelişmelere ve tarihi eser kaçakçılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maliki, Yemen tarihi eserlerinin yurt dışına kaçırılırken yakalandığını belirterek, uluslararası örgütlere, Yemen'in tarihi eserlerinin ticareti ve yağmalanmasını engelleme konusunda rol oynamaları çağrısında bulundu.

Hudeyde kenti ve limanının kurtarılmasının Kızıldeniz'e yönelik tehditleri önlemek açısından ordunun ve koalisyon güçlerinin temel hakkı olduğuna dikkati çeken Maliki, koalisyonun Kızıldeniz'deki Bevadi adasında Husilere ait bir kıyı radarı ve Sana'da balistik füzelerin depolandığı bir tüneli hedef aldığını belirtti.

Husilerin sözde bir bakanının ayrılarak meşru yönetim tarafına geçmesini iç anlaşmazlık olarak değerlendiren Maliki, "onurlu kişilere" Husilerden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Maliki ayrıca, Suudi Arabistan'a atılan balistik füze sayısının 206'ya ulaştığına dikkati çekti.

Yemen'deki Husilerin sözde Enformasyon Bakanı Abdusselam Cabir, cumartesi günü meşru yönetim tarafına geçerek Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.

PARTNERÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınızÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınız
Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldıHaliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildiCumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İlginizi Çekebilir

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Önüne ne gelirse ezdi geçti! Freni patlayan kamyon kuyumcu dükkanına daldı!

Önüne ne gelirse ezdi geçti! Freni patlayan kamyon kuyumcu dükkanına daldı!

Ankara'da güpegündüz 1 milyon liralık vurgun! 1 saatte ailenin 15 yıllık birikimi yok oldu!

Ankara'da güpegündüz 1 milyon liralık vurgun! 1 saatte ailenin 15 yıllık birikimi yok oldu!

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.