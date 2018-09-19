Yemen'de Husilerle çatışma: 28 ölü

BEYDA (AA) - Yemen'in Beyda kentinde meşru ordu ile Husiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 28 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler Beyda kentinde stratejik öneme sahip Zahr dağında meşru orduya ait mevzilere saldırı düzenledi.
Ordu güçlerinin Husilere karşılık vermesi üzerine iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda ordu birliklerinden 10 asker hayatını kaybederken, Husilerden 3'ü komutan 18 kişi öldü.
Her iki taraftan da yaralıların olduğu ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.
Çatışmaların ardından Husilerin geri çekildiği ifade edildi.
Beyda kenti, kuzey ve güney illerini birbirine bağlaması ve 8 kente komşu olması nedeniyle önemli bir konumda bulunuyor.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.
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