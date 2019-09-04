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Yemen’de İç Savaşın En Büyük Mağduru Çocuklar

04.09.2019 18:53 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen üst düzey insan hakları uzmanları bir süredir Yemen’de yaptıkları araştırmalar sonucunda hazırladıkları kapsamlı raporda ülkede sayısız olası savaş ve insan hakları suçlarının işlendiğini tespit ettiklerini açıkladı

Yemen’de İç Savaşın En Büyük Mağduru Çocuklar

Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen üst düzey insan hakları uzmanları bir süredir Yemen’de yaptıkları araştırmalar sonucunda hazırladıkları kapsamlı raporda ülkede sayısız olası savaş ve insan hakları suçlarının işlendiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Ülkedeki insan hakları ihlallerini incelemekle görevlendirilen üç kişilik uluslararası uzman ekip Yemen’le ilgili ikinci raporunu da tamamladı.

Beş yıldır süren iç savaşta çocuklara yönelik savaş suçu sayılabilecek sayısız olayın yaşandığı kaydedildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne sunulan kapsamlı insan hakları raporunda, Yemen’de gözaltına alınan çocukların zorla çalıştırılması, cinsel taciz ve saldırıya uğraması gibi bir çok olası savaş suçunun işlendiği, bunlardan bazılarının kanıtlandığı belirtildi. Çok sayıda çocuğun iç savaşın en büyük mağduru haline dönüştüğü ifade edildi.

Gözaltında tecavüz ve cinsel taciz

BM raporunda, Yemen’de çatışan tarafların da olası savaş suçları işlediği belirtildi. Ülkede, hava saldırıları, bombardımanlar, keskin nişancılar, mayın ve keyfi öldürmeler sonucunda bir çok insan hakları ve savaş suçunun işlendiği çatışmalar dışında, gözaltılar sırasında bir çok kişinin işkence, tecavüz, cinsel tacize uğradığı belirtildi.

Raporda ülkede geçen Aralık ayında imzalanan ateşkes antlaşmasından sonra BM ve çeşitli küresel örgütlerin yaptığı insani yardımın da ihtiyacı olan kişilere dağıtılmasının engellendiği kaydedildi. Ülkede milyonlarca kişinin başta gıda gibi temel ihtiyaçlarına ulaşamadığı

kaydedilerek, bu engellemelerin kıtlığa neden olduğu bunun da çok ciddi bir insan hakları ihlali oluşturduğu belirtildi.

“Mağdurlara adalet sağlamak için acilen harekete geçin”

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından oluşturulan insan hakları uzmanları hazırladıkları raporda insan hakları ihlalleri ve olası savaş suçlarından tüm tarafları sorumlu tuttu. Yemen’de, hükümetin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Suudi Arabistan’ın, İran ve Husiler’in insan hakları ihlalleriyle ilgili sorumsuz davrandığı belirtilerek, suçluların uluslararası hukuk çerçevesinde adalete hesap vermesi gerektiği kaydedildi.

Rapora imza atan uzmanlar tüm taraflara, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde, insan hakları ihlallerinin, sivillere yönelik işlenen insan hakları ihlallerinin derhal durdurulması çağrısında bulundular.

Raporda tarafların sivilleri korumak zorunluluğu tekrar hatırlatıldı. Mağdurlara adalet sağlamak için derhal harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

“Yemen’e silah göndermeyin”

Rapor, Yemen'deki taraflara silah gönderen ülkelere de sert eleştiriler getirdi. Bu ülkelerden Yemen’e silah satışını derhal durdurmaları istendi. BM İnsan Hakları Uzmanı Melissa Park, ülkeye diğer ülkelerden gelen silahların iç savaşı körüklediğini belirterek, “Ülkeye başka ülkelerden gönderilen silahlar iç savaşı körüklüyor. Daha fazla insan hakları suçu işlenme riskini arttırıyor.” Dedi

Yemen İnsan Hakları Heyeti’nde bulunan diğer bir uzman Charles Garraway , Yemen’e silah gönderen ülkeler arasında ABD, İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğunu söyledi. Garraway, “İran da Husilere silah sağlıyor” dedi.

Yemen’de BM adına araştırma yapan insan hakları uzmanlarının sınırlı şartlarda çalıştığı tüm olumsuz duruma karşın ülkede yaşanan insan hakları ihlalleriyle hazırladıkları ilk ve son rapor için ülkede ilgili yaklaşık 600 kişiyle konuştukları belirtildi.

BM uzmanlarının hazırladığı Yemen’deki insan haklarıyla ilgili son raporun bu ay içerisinde BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulacağı belirtildi.

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