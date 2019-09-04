Yemen’de İç Savaşın En Büyük Mağduru Çocuklar

Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen üst düzey insan hakları uzmanları bir süredir Yemen’de yaptıkları araştırmalar sonucunda hazırladıkları kapsamlı raporda ülkede sayısız olası savaş ve insan hakları suçlarının işlendiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Ülkedeki insan hakları ihlallerini incelemekle görevlendirilen üç kişilik uluslararası uzman ekip Yemen’le ilgili ikinci raporunu da tamamladı.

Beş yıldır süren iç savaşta çocuklara yönelik savaş suçu sayılabilecek sayısız olayın yaşandığı kaydedildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne sunulan kapsamlı insan hakları raporunda, Yemen’de gözaltına alınan çocukların zorla çalıştırılması, cinsel taciz ve saldırıya uğraması gibi bir çok olası savaş suçunun işlendiği, bunlardan bazılarının kanıtlandığı belirtildi. Çok sayıda çocuğun iç savaşın en büyük mağduru haline dönüştüğü ifade edildi.

Gözaltında tecavüz ve cinsel taciz

BM raporunda, Yemen’de çatışan tarafların da olası savaş suçları işlediği belirtildi. Ülkede, hava saldırıları, bombardımanlar, keskin nişancılar, mayın ve keyfi öldürmeler sonucunda bir çok insan hakları ve savaş suçunun işlendiği çatışmalar dışında, gözaltılar sırasında bir çok kişinin işkence, tecavüz, cinsel tacize uğradığı belirtildi.