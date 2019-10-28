HABER

Yemen'de İçişleri ve Ulaştırma bakanlarına suikast girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri ve Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani'nin, Şebve vilayetinde konakladıkları binanın yakınına yerleştirilen bomba düzeneği güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi

ADEN (AA) - Yemen'de İçişleri ve Ulaştırma bakanlarına yönelik suikast girişiminde bulunuldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri ve Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani'nin, ülkenin doğusundaki Şebve vilayetinde kaldıkları hükümet konağı yakınında bir bomba düzeneği tespit edildi.

Şebve vilayetinin merkezindeki Atek kentinde bulunan hükümet konağı yakınına yerleştirilen bomba düzeneği güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

- İki kişi gözaltında

Güvenlik güçleri, olayla ilgili oldukları düşünülen iki kişiyi gözaltına aldı.

Suikast girişimini üstlenen olmazken resmi makamlardan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Meyseri ve Cebvani'nin, bazı inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere 4 gündür Atek kentinde oldukları kaydedildi.

İçişleri Bakanı Meyseri, Atek'te cumartesi günü bazı aşiret liderleri ve üst düzey isimlerle bir araya geldiği toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki projesinin çöktüğünü belirterek, "BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile anlaşma kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!
Antalya’da judo müsabakası gibi düğünAntalya’da judo müsabakası gibi düğün
Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandıBarış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani Yemen

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs durağındaki asansörde 45 dakika mahsur kaldılar

45 dakika böyle beklediler! İmdatlarına ekipler yetişti

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

Uyuşturucu operasyonunda tam 42 kafatası bulundu!

Uyuşturucu operasyonunda tam 42 kafatası bulundu!

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

Suriye ve Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit oldu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İzmir'de korkutan patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.