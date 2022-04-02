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Yemen'de iki aylık ateşkes başlıyor

02.04.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM, Yemen'de savaşan tarafların Ramazan ayı dolayısıyla iki aylık ateşkes üzerinde anlaştığını açıkladı.

Yemen'de iki aylık ateşkes başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg Yemen'de savaşan tarafların Ramazan dolayısıyla iki aylık bir ateşkes üzerinde anlaştığını açıkladı. Grundberg, üzerinde anlaşılan ateşkes süresinin tarafların talep etmesi durumunda biraz daha uzatılabileceği de sözlerine ekledi.

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında ilan edilen geçici ateşkes Cumartesi günü yerel saatle19.00'da başlayacak.

Tarafların ayrıca tankerlerin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan ticari uçuşlara izin verilmesi konusunda da anlaştığı belirtildi. Halihazırda Husiler tarafından kontrol edilen başkent Sana’daki havalimanında yalnızca BM uçuşlarına izin veriliyor.

Grundenberg konuya ilişkin, "Ateşkesin amacı Yemenlilerin şiddetten kurtulması için bir soluk almalarını sağlamak, insani sıkıntıları azaltmak ve en önemlisi çatışmaların sona ereceğinin mümkün olduğunu ümit etmek" dedi ve bu iki aylık ateşkes döneminde kalıcı bir ateşkese ulaşabilmek için taraflarla irtibat halinde kalacağını aktardı

BM Genel Sekreteri António Guterres, kararı olumlu karşılayarak, savaşan taraflara gerginliğin azaldığı bu süreci "gerçek bir politik süreç" başlatmak için kullanma çağrısı yaptı.

Yemen barış görüşmeleri, Çarşamba günü Suudi Arabistan'da başladı. Ancak Husiler "düşman bölgesi" olarak gördükleri başkent Riyad'da gerçekleştirilen görüşmelere katılmak istememişti. Bu nedenle de gözlemciler görüşmelerin başarıyla sonuçlanma şansının düşük olduğunu belirtiyor.

Kalıcı ateşkes önerisi

Arap Yarımadası'ndan altı ülkenin üye olduğu Körfez İşbirliği Konseyi ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen görüşmelere uluslararası olarak tanınan Yemen hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve BM temsilcileri katıldı. Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, barış görüşmeleri vesilesiyle Ramazan boyunca silahların bırakılacağını duyurdu.

Geçen hafta da Husiler üç günlük ateşkes ve esir değişimi önermişti. Husiler "kalıcı bir ateşkes" de önermiş, İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Maşşat da buna ilişkin "Suudi Arabistan kuşatmayı durdurmalı ve Yemen'deki saldırılarına kesin olarak son vermeli" demişti.

Yemen'de 2015 yılından beri Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkeleri tarafından destekli birlikleri ile İran destekli Husiler arasında iç savaş yaşanıyor. BM verilerine göre, çatışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 380 bin kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin de kaçmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

AFP / AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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