Yemen’de İnsani Yardım Krizi Sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen’de son üç günde iki ayrı vilayette meydana gelen çatışmalarda 13 kişinin öldüğünü 70 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çatışmaların sürdüğü Yemen’deki durumun ‘çok kırılgan’ olduğunu belirten BM yetkilileri, ülkeye yeterli insani yardım sağlanması için gerekli fonların bulunmaması halinde şiddetin daha da artacağını belirtti. İnsani yardım yetkilileri, gerekli finansın sağlanmaması halinde ülkede birkaç hafta sonra çok sayıda temel yardım programının sonlanacağı uyarısında bulundu.
BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, Yemen’deki son durumu, Aden ve Abyan kentlerinden örnek vererek şöyle anlattı: “Aileler yeniden evlerine hapsoldu, yiyecekleri yok sağlık hizmetlerine ulaşamıyorlar. Durum çok kötü.”
“Yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz için size yalvarıyoruz”
Yemen’de insani yardım çalışmalarının durma noktasına gelmek üzere olduğunu belirten Grande,“ Ölüler ve yaralılar için yas tutuyoruz. Herkese uluslararası insani hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için yalvarıyoruz” dedi.
Ülkede gerekli insani yardım hizmetlerinin yapılamadığını belirten Grande,
aşı, cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına yönelik koruma hizmetlerini ve bazı sağlık hizmetlerini sonlandırmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Bağışçılar sözlerinde durup kaynak sağlamazsa Yemen için gerekli insani yardımın oluşturulması için gelecek haftalarda22büyük insani yardım program sona erecek” dedi.
Yemen’de dünyanın en kötü insani krizi yaşanıyor
Yemen’de nüfusun yüzde 80’ini oluşturan 24,1 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, 10 milyon insan kıtlık sınırında yaşıyor. Ülkede yedi milyon insan yetersiz besleniyor.
‘2019 Yemen İnsani Yardım Planı’na’ göre ülkede 20 milyon kişininher ay temel ihtiyaçlarının karşılanması için 4,2 milyar dolara ihtiyaç var. Dünyanın en büyük insani yardım krizinin yaşandığı Yemen’de ihtiyaç duyulan mali kaynağın şu anda sadece yüzde 34’ünün karşılandığı belirtiliyor.
İnsani yardım karaborsada satılıyor
Geçtiğimiz Aralık ayında Yemen hükümeti ve Husiler arasında, İsveç’in başkenti Stockholm’de varılan ateşkes anlaşmasının ardından tarafların ateşkesin şartlarını tamamen yerine getirmemesi ülkede yaşanan insani krizi de tetikledi.
Ülkeye gönderilen insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyen kişi ve gruplar ele geçirdikleri yardımı karaborsadan fahiş fiyatlarla satmaya başladı.
Ülkedeki iç savaşta çatışan Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ile İran destekli Husiler, ülkeye ulaştırılan insani yardımı bir kar aracı haline dönüştürdü.
Özellikle Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşanan kriz, BM yetkililerini bazı yeni önlemler almak için harekete geçirdi ancak insani yardımın ihtiyaç sahiplerine yeterince ulaşması tüm çabalara rağmen sağlanamadı.
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