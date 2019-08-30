Yemen’de İnsani Yardım Krizi Sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen’de son üç günde iki ayrı vilayette meydana gelen çatışmalarda 13 kişinin öldüğünü 70 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çatışmaların sürdüğü Yemen’deki durumun ‘çok kırılgan’ olduğunu belirten BM yetkilileri, ülkeye yeterli insani yardım sağlanması için gerekli fonların bulunmaması halinde şiddetin daha da artacağını belirtti. İnsani yardım yetkilileri, gerekli finansın sağlanmaması halinde ülkede birkaç hafta sonra çok sayıda temel yardım programının sonlanacağı uyarısında bulundu.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, Yemen’deki son durumu, Aden ve Abyan kentlerinden örnek vererek şöyle anlattı: “Aileler yeniden evlerine hapsoldu, yiyecekleri yok sağlık hizmetlerine ulaşamıyorlar. Durum çok kötü.”

“Yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz için size yalvarıyoruz”

Yemen’de insani yardım çalışmalarının durma noktasına gelmek üzere olduğunu belirten Grande,“ Ölüler ve yaralılar için yas tutuyoruz. Herkese uluslararası insani hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için yalvarıyoruz” dedi.