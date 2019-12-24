Yemen’de İnsani Yardımlar Bazı Bölgelerde Kısmen Askıya Alındı

Yemen’de geçtiğimiz yıl Stockholm’de sağlanan ateşkes çerçevesinde ülkede bazı olumlu gelişmeler yaşansa da taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Birleşmiş Milletler yetkililerinin, dünyanın en kötü insani yardım krizinin yaşandığı ülke olarak adlandırdığı Yemen’de önceki gün, üç insani yardım kampına düzenlenen saldırılar sonrasında yardım dağıtımı bazı bölgelerde kısmen askıya alındı.

Birleşmiş Milletler İnsani ve Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, yaptığı yazılı açıklamada ülkede insani yardım dağıtımını kısmen durduğunu belirterek saldırıların endişe verici bir şekilde arttığını söyledi.

Lowcock, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde bilinmeyen kişiler tarafından roket güdümlü el bombaları kullanarak Al Dhale'deki üç uluslararası insani yardım kuruluşunun tesislerine saldırıldığını belirtti. Saldırı sonucu tesislerde maddi hasar oluştu ve bir kişi yaralandı.

“12 insani yardım kuruluşu yardım çalışmalarını durdurdu”

Lowcock, “ Bu olaylar Yemen'deki insani yardım çalışanlarının karşılaştığı risklerin endişe verici bir şekilde yükseldiğini gösteriyor. Saldırılar sonrasında, El

