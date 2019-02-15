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Yemen'de insanlık suçu faillerinin yargılanması girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

Yemen'de insanlık suçu faillerinin yargılanması girişimi

ADEN (AA) - Yemen'de İnsan Hakları İhlalleri İddialarını Araştırma Ulusal Komisyonu, insanlık suçu faillerinin yargılanması için 3 bin dosyayı savcılığa sundu.

Ulusal Komisyon Başkanı Ahmed Said el-Muflihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Komisyon'un insanlık suçu faillerinin yargılanması için 3 bin dosyayı savcılığa sunduğunu belirtti.

Komisyon Sözcüsü İşrak el-Maktari de Komisyon'un görevinin özellikle insanlara veya kurumlara yönelik hak ihlallerinin kanıtlarını toplayıp uluslararası ve insan hakları hukuku uyarınca cezai sorumlulukları belirlemek olduğunu söyledi.

Maktari, savcılığa sundukları dosyalarla insanlık suçu faillerinin yargılanmasını ve hepsinden önemlisi insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesini ve tekrarlanmamasını amaçladıklarını vurguladı.

Maktari, Komisyon'un, insanlık suçlarını benzer uluslararası ve bölgesel komisyonların ilke ve standartlarına uygun olarak araştırdığını belirtti.

Yemen'de 2011'den beri devam eden çatışmalar, 2015 yılında iç savaşa evrildi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yüz binlerce insan hakları ihlali yaşanırken büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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