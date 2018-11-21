Yemen'de İran'a ait geminin saldırılarında 40 balıkçı öldüğü iddiası

ADEN (AA) - Yemen'in batı kıyısındaki Kızıldeniz'de İran'a ait geminin ağustos ayından bu yana 40 kişinin ölümüne yol açtığı iddia edildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, el-Hudeyde vilayetine bağlı el-Hoha ilçesindeki balıkçılar ve balıkçı dernekleri, İran'a ait Saviz isimli geminin kendilerine yönelik tehditlerinin durdurulması ve balıkçıların geminin saldırılarından korunması talebiyle gösteri yaptı.

Hoha Sahil Güvenlik Müdürü Fethi el-Muallim, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, İran'a ait gemiden yapılan saldırılar sonucu ağustos ayının başından bu yana 40 balıkçının öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Geminin saldırıları nedeniyle balıkçılara ait teknelerde farklı boyutta hasar meydana geldiğini söyleyen Muallim, bahsi geçen İran gemisinin bölgedeki balıkçıların hayatı ile ülkenin güvenlik ve istikrarına karşı bir tehdit olduğunu iddia etti.

Hoha'daki balıkçılar da yaptıkları yazılı açıklamada, hükümete, uluslararası toplum ve kuruluşlara sorumluluklarını üstlenerek İran gemisini Yemen karasuları ve Kızıldeniz'den uzaklaştırmaları çağrısında bulundu.