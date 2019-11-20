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Yemen'de Islah Partisi yöneticisi, Husiler ile çatışmada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 20:35 | Son Güncelleme

Yemen'de Islah Partisi yöneticisi, Husiler ile çatışmada hayatını kaybetti

SANA (AA) - Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, Husiler ile çatışmada bir yöneticisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Partiye ait Sahve.net internet sitesinde yer alan habere göre, parti yöneticilerinden Ahmed Hamid ez-Zarii, başkent Sana'nın kuzeyindeki Nehem cephesinden ayrılıp dinlenmek için Marib kentine doğru yola çıktığı sırada yaşanan çatışmada yaşamını yitirdi.

Zarii'nin, Husiler ile mücadele amacıyla uzun süre Nehem cephesinde bulunduğu ifade edildi.

Engebeli dağ yollarının bulunduğu Nehem semtinde, Yemen ordusuyla Husiler arasında aralıklı çatışmalar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Islah Partisi ihvan

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