HABER

‘Yemen’de Kalıcı Barış İçin Taraflar İyi Niyetini Sürdürüyor’ 

01.02.2019 18:05 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Elçisi Martin Griffiths, Yemen’de barışı sağlaması beklenen ateşkes kararının sürdürülebilirliği için ve anlaşmanın uygulanmasındaki tüm gecikmelere rağmen ilerleme kaydedilmesi adına, tarafların gerekli esneklik ve iyi niyeti göstermeye devam ettiğini söyledi.

‘Yemen’de Kalıcı Barış İçin Taraflar İyi Niyetini Sürdürüyor’ 

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Elçisi Martin Griffiths, Yemen’de barışı sağlaması beklenen ateşkes kararının sürdürülebilirliği için ve anlaşmanın uygulanmasındaki tüm gecikmelere rağmen ilerleme kaydedilmesi adına, tarafların gerekli esneklik ve iyi niyeti göstermeye devam ettiğini söyledi.

BM Basın Merkezinden gazetecilere geçilen bilgi notuna göre, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Yemen Özel Elçisi Griffiths, Yemen’de kalıcı barışın sağlanması için bölgede bir dizi temaslarda bulundu. Özel Temsilci Griffiths’in, Yemen’in başkenti Sana ile Hudeyde liman kentinde ayrıca Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da görüşmeler yaptığı belirtildi

Yemen Özel Elçisi Griffiths’in ülkede kalıcı barışın sağlanması için geçen Aralık ayında İsveç’te imzalanan ‘Stockholm Anlaşması’ çerçevesinde yaptığı temaslar sonrasında, tarafların iyi niyetini sürdürdüğü kanısında olduğu kaydedildi.

“Özel temsilci bölgede liderlerle görüştü”

Özel Temsilci Griffiths’in başkent Sana'da, ‘Stockholm Anlaşmasının’ hızlı daha etkili bir şekilde uygulanması için Husi liderleriyle görüştüğü, ülkeye uluslararası insani yardımın ulaştırıldığı önemli liman kenti Hudeyde’de hükümet yanlısı koalisyon kuvvetlerinin geri çekilmesi konusunda çeşitli temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Griffiths’in, Yemen Cumhurbaşkanı Adrabbuh Mansur Hadi ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, imzalanan ateşkes anlaşmasına saygı gösterdiği ve anlaşmanın şartlarının tamamen yerine getirilme konusundaki kararlılıklarından emin olduğu da bilgi notunda yer aldı.

BM gözlemci ekibindeki görev değişimi tartışma yarattı

Yemen’de ateşkesin uygulanması için görevli BM gözlemci ekibinin başkanlığını yürüten Hollandalı emekli Genel General Patrick Cammaert’in yerine Danimarkalı general Michael Lollesgaard getirildi.

Ekip başkanın değişmesi BM kulislerinde de çeşitli tartışmalara neden oldu. Bazı medya organlarında yer alan iddialarda, emekli general Cammaert’in bazı baskılar sonrasında istifa ettiği öne sürüldü.

BM Sözcsüsü Stephane Dujarric, bu iddiayı reddetti ve Yemen’deki BM gözlemci ekibinin görevinin geçici olduğunu belirterek, görev değişimin doğal olduğunu söyledi.

Sözcü Dujarric, Yemen’deki gözlemci ekibinin başkanlığını yürüten General Cammaert'in görevinin daha önce uzatıldığını, önümüzdeki günlerde görev değişikliğinin gerçekleşeceğini belirterek,” General Cammaert istifa etmedi. Zaten geçici olarak görevlendirilmişti. Görevi bir kez uzatıldı. Şimdi görev değişikliği gerçekleşecek” dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Yemen hükümeti ve Husi liderleri arasında BM desteğiyle İsveç’in Stockholm kentinde yapılan müzakereler sonrasında imzalanan ‘Hudeyde Ateşkes Antlaşması’na destek veren yeni bir karar tasarısın kabul etmesinin ardından geçtiğimiz Aralık ayında gözlemci ekip Yemen’e gitmişti. Hollandalı emekli asker Patrick Cammaert’in başkanlığındaki ekip taraflarla ateşkesin uygulanması için taraflarla ilk temasları sağlamıştı.

UN PHOTOS

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
BM Uyardı: 'Yaptırımlar Venezuela'yı Açlığa İter'BM Uyardı: 'Yaptırımlar Venezuela'yı Açlığa İter'
ABD Orta-Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı Askıya AldıABD Orta-Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı Askıya Aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Alarm verildi! 795 kilo bozuk et tespit edildi

Alarm verildi! 795 kilo bozuk et tespit edildi

Nordwind Airlines: Venezuela’ya altın ya da silah taşımadık

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Tam 63 kilo verdi! Onu gören tanıyamıyor

Tam 63 kilo verdi! Onu gören tanıyamıyor

Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosu'nun Guaido kararına tepki gösterdi

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Türk profesörün şüpheli ölümünde yeni gelişme

Türk profesörün şüpheli ölümünde yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.