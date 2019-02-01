‘Yemen’de Kalıcı Barış İçin Taraflar İyi Niyetini Sürdürüyor’ 

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Elçisi Martin Griffiths, Yemen’de barışı sağlaması beklenen ateşkes kararının sürdürülebilirliği için ve anlaşmanın uygulanmasındaki tüm gecikmelere rağmen ilerleme kaydedilmesi adına, tarafların gerekli esneklik ve iyi niyeti göstermeye devam ettiğini söyledi.

BM Basın Merkezinden gazetecilere geçilen bilgi notuna göre, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Yemen Özel Elçisi Griffiths, Yemen’de kalıcı barışın sağlanması için bölgede bir dizi temaslarda bulundu. Özel Temsilci Griffiths’in, Yemen’in başkenti Sana ile Hudeyde liman kentinde ayrıca Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da görüşmeler yaptığı belirtildi

Yemen Özel Elçisi Griffiths’in ülkede kalıcı barışın sağlanması için geçen Aralık ayında İsveç’te imzalanan ‘Stockholm Anlaşması’ çerçevesinde yaptığı temaslar sonrasında, tarafların iyi niyetini sürdürdüğü kanısında olduğu kaydedildi.

“Özel temsilci bölgede liderlerle görüştü”

Özel Temsilci Griffiths’in başkent Sana'da, ‘Stockholm Anlaşmasının’ hızlı daha etkili bir şekilde uygulanması için Husi liderleriyle görüştüğü, ülkeye uluslararası insani yardımın ulaştırıldığı önemli liman kenti Hudeyde’de hükümet yanlısı koalisyon kuvvetlerinin geri çekilmesi konusunda çeşitli temaslarda bulunduğu kaydedildi.