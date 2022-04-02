Yemen’de Kalıcı Barışı İçin İlk Adım

NEW YORK - Birleşmiş Milletler, Yemen'de 2015 yılından beri Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında iki aylık ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Yemen’de ateşkes kararı bu sabah BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından duyurulmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, taraflar arasında yarın başlayacak Ramazan öncesi aldıkları ateşkes kararına dikkat çekti. Genel Sekreter Guterres, sağlanan ateşkes nedeniyle tarafların gösterdiği sağduyunun övgüye layık olduğunu ifade etti. Guterres, Yemen’de uzun süredir devam eden iç savaş ve sonrasında yaşanan insani krize atıfta bulunarak, "Bugün Yemen halkı için daha iyi bir geleceğin başlangıcı olmalı" diye konuştu.

Guterres, tüm tarafları sağlanan ateşkesin başarılı bir şekilde uygulanmasını desteklemek için gerekli düzenlemeleri yapmaya, işbirliği mekanizmalarını gecikmeden işlevsel bir hale getirmeye, ateşkes anlaşmasına tam olarak uymaya, saygı göstermeye, acilen uygulanması için de gerekli tüm adımları derhal atmaya çağırdı. BM Genel Sekreteri, yenilenme olasılığı olan ateşkesin öncelikle Yemen'deki acil insani ve ekonomik ihtiyaçların giderilmesine kapı açtığını, siyasi süreci yeniden başlatmak için gerçek bir fırsat yarattığını söyledi.

“Çok geç kalınmış bir ilk adım”

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, taraflar arasında alınan ateşkes kararının yedi yıldır ülkede süren iç savaş sonlandırmak için “ilk adım” olduğunu belirterek, "Ateşkes kararı ilk ve çok geç kalınmış bir adım. Yedi yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta çok acı çeken tüm Yemenli kadınlar, erkekler ve çocuklar, bu savaşın hemen sona ermesinden başka bir şey beklemiyor” dedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, kalıcı bir ateşkese ulaşmak, acil ekonomik ve insani önlemleri değerlendirmek, siyasi süreci yeniden başlatmak amacıyla iki aylık dönemde taraflarla olan çalışmalarını yoğunlaştırmayı planladığını söyledi.

Biden: "Bu savaşı bitirmemiz şart”

ABD Başkanı Joe Biden, Yemen’de ateşkes kararının ilan edilmesinden sonra yaptığı açıklamada karardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Biden, ateşkes kararının gecikmeli de olsa Yemen halkı tarafından uzun süredir beklenen bir girişim olduğunu, ABD’nin ülkede barışın sağlanması için tüm çaba ve girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Başkan Biden, alınan iki aylık ateşkes kararı çerçevesinde, Yemen içinde ve sınırları dışında tüm askeri operasyonların duracağını, yakıt taşıyan gemilerin Hudeyde limanına girebileceğini belirterek, “Bunlar önemli adımlar ama yeterli değil. Ateşkese uyulmalı. Bu savaşı bitirmemiz şart. Yedi yıldır süren çatışmaların ardından taraflar Yemen halkı için kalıcı barış sağlayabilmeli, siyasi uzlaşma sağlamak için gerekli çabayı göstermelidir. Suudi Arabistan ve Umman'a, kutsal Ramazan ayından önce ateşkesi hayata geçirmede üstlendikleri liderlik rolü için minnettarım. Yemen hükümetine de, BM öncülüğündeki arabuluculuğa duydukları güven için minnettarım. Yemen halkına barış içinde bir Ramazan ayı diliyorum" dedi.

