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Yemen'de koalisyon güçlerinin saldırılarında 7 Husi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 23:59 | Son Güncelleme

Yemen'de koalisyon güçlerinin saldırılarında 7 Husi öldü

MARİB (AA) - Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarında Husilerden 7 kişi hayatını kaybetti.

Meşru hükümete bağlı Silahlı Kuvvetler Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, koalisyon uçaklarının Marib kentinin Sarvah ilçesinde Husilere ait mevzileri vurduğu, saldırılarda 7 kişinin öldüğü, bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca koalisyon güçleri destekli meşru ordunun, Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentine bağlı Bakim ilçesinde ilerleme kaydettiği aktarıldı.

Ordunun şiddetli çatışmalar sonucu ilçedeki Cebadi Dağı ve Sada ile Suudi Arabistan sınırındaki Aleb Sınır Kapısı'nı bağlayan ana yolda kontrolü sağladığı kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava saldırısı Suudi Arabistan Yemen

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