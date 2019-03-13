Yemen'de kolera tehdidi yeniden büyüyor

SANA (AA) - Yemen'in başkenti Sana'da kolera vakalarında son aylarda yeniden artış olduğu ve her gün en az 100 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilere bağlı hükümetteki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kolera, Sana'da çok fazla yayıldı. Salgın nedeniyle günlük en az 100 kişi hastanelere başvuruyor." dedi.

Mevcut durum için "felaket" ifadesini kullanan Hadiri, kentteki salgının azaltılması için uluslararası toplum ve örgütlere acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Hadiri, kısıtlı imkanlara rağmen salgına karşı gerekeni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Husiler tarafından dün akşam yapılan açıklamada ülkenin batısındaki Zemar kentinde yılbaşından bu yana kolera salgını nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yemen'de 2016 sonundan itibaren büyük bir kolera salgını baş göstermişti. Dünya Sağlık Örgütü, ülkede Nisan 2017-Temmuz 2018 arasında 2 bin 300'den fazla kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.