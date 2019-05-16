‘Yemen’de Kriz Sabır ve İyi Niyetle Çözülebilir’

Griffiths, “Bu anlaşmanın uygulanmasının hiçbir zaman kolay olmayacağını biliyorduk. Ancak Hudeyde anlaşmasının ilk somut adımı atıldı. BM Kızıldeniz’de bulunan limanlarda şimdi daha büyük bir rol üstlendi. Üç yıldan sonra, taraflar arasında siyasi müzakerelerin yeniden başlaması, Yemen için kapsamlı bir çözüm sağlayabilir. Bu süreçte taraflar dikkatli olmalı. Bu müzakereler sırasında karşılık uzlaşma sağlanırsa Yemen’deki kriz tamamen sona erer” dedi.

Griffiths, Yemen’in iç savaş sonrasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla birlikte içinde bulunduğu krizden sabır, iyi niyet ve fikirlerde karşılıklı uzlaşmayla çıkabileceğini söyledi. Griffiths, Hudeyde anlaşması kapsamında Husilerin liman kentlerinden güçlerini çekmesini çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gündeminde Yemen vardı. Aralık ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra ülkede yaşananlar 15 üyeli konseyde tartışıldı. BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, konsey üyelerine Yemen’deki son durumla ilgili bilgi verdi.

​“Savaş masada barışın sağlanmasına izin vermeli”

BM’nin Yemen’deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili komisyonun başkanı Michael Lollesgaard, ülkede taraflar arasında iyi niyetle atılan adımların titizlikle korunması gerektiğini kaydederek, “Ateşkes anlaşmasın çerçevesinde başlangıçta atılan bu adımlar korunmalı. Şimdi savaş masada barışın sağlanmasına izin vermeli” diye konuştu.

​Kıtlık etkisini sürdürüyor

BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, konsey üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Yemen’de halen on milyon kişinin hala acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, kıtlığın ise devam ettiğini söyledi. Salgın hastalıkların geçtiğimiz yıla oranla arttığını kaydeden Lowcock, “2018 yılında toplam 370 bin olan kolera vakası bu yılı 300 bini aştı” dedi. Lowcock, BM’nin ülkede insani yardım dağıtımlarının güçlüklerde olsa sürdüğünü kaydetti.

Lowcock, geçtiğimiz Mart ayında, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) önceki aylara göre çok daha fazla gıda yardımı gerçekleştirdiğini belirterek, “Gıda yardımı alan kişi sayısı 10,6milyona ulaştı. Nisan ayında sadece başkent Sana’da 1.1 milyon kişiye kolera aşısı yapıldı” dedi.