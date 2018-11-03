Yemen'de liman kenti Hudeyde'ye operasyon

Hudeyde'ye yönelik operasyon sürerken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yöneticisi Geert Cappelaere, bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Cappelaere, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, hem Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi yönetimi hem de Husileri eleştirdi. BM yetkilisi, Yemenli yetkililerin ülkeye insani yardım taşınmasını imkansız hale getirdiğine dikkat çekti.

Stratejik öneme sahip olan kentlerden biri olan Hudeyde, ülkeye giden ihraç ürünleri ve insani yardım malzemesinin yaklaşık yüzde 80'inin ilk ulaştığı nokta konumunda.

Cappelaere, yardım çalışanlarının belirli bölgelere seyahat etmesine izin verilmesini ve bürokratik işlemlerle boğuşmasını eleştirdi.

ABD yönetimi tarafından hafta içerisinde yaptığı açıklamada Yemen'de çatışmalara son verilmesi talep edilmişti. ABD Savunma Bakanı James Mattis, ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması için taraflara 30 günlük süre tanımıştı.

Hudeyde neden önemli?

Kızıl Deniz'e açılan kapı konumundaki liman şehri Hudeyde, Yemen'deki iç savaşta insani yardım ve gıdanın ülkeye ulaştırıldığı önemli noktalardan biri. İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde olan Hudeyde'ye yönelik bir operasyonun bölgedeki insani yardım çalışmalarına ağır darbe vuracağı belirtiliyor.

30 milyon nüfuslu Yemen'de yaklaşık 8,5 milyon kişiye gıda Birleşmiş Milletler'in (BM) gıda programı tarafından sağlanıyor.

Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor. Yemen'de üç yıldır süren savaşta yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdi. Hastanelerin de saldırıların hedefi olduğu ülkede sağlık sistemi çökmüş durumda. Ülkede başta kolera olmak üzere birçok hastalık salgına dönüştü.

dpa,AP/ÖA,BÜ

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