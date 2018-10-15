El-MEHRA (AA) - Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentinde etkili olan Luban kasırgası nedeniyle 2 bin 500 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.
Mehra'daki Yemen Kızılayı Afet Koordinatörü Vail Kerim AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasırganın neden olduğu sel nedeniyle El-Gayza ilçesine bağlı El-Aberi semtinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin mahsur kaldığını söyledi.
Yetkililerin mahsur kalan kişilerin tahliye edilmesi için yolları açmaya çalıştığını ancak sağanak yağmurun devam etmesi nedeniyle selin halen etkili olduğunu kaydeden Kerim, şu ana kadar tahliye edilen ailelerin sayısının 400'e yükseldiğini aktardı.
Kerim daha önceki açıklamasında kasırga nedeniyle 15 kişinin yaralandığını, 13 evin zarar gördüğünü, 100 ailenin tahliye edildiğini dile getirmişti.
Öte yandan Yemen hükümetinde Yerel Yönetim Bakanı ve Yüksek Yardım Kurulu Başkanı Abdurrakıb Fetih Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşlarına Mehra'ya yardım ekibi göndermeleri çağrısında bulundu.
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