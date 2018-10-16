HABER

Yemen'de Luban Kasırgası nedeniyle 10 kişi daha yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:16 | Son Güncelleme

Yemen'de Luban Kasırgası nedeniyle 10 kişi daha yaralandı

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde etkisini sürdüren Luban Kasırgası 10 kişinin daha yaralanmasına yol açtı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Hadramevt Valisi Ferac Salimin el-Bahseni, kasırganın kentin doğusundaki bölgelerde etkili olduğunu belirtti.

Şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketi sonucu 10 kişinin yaralandığını ve mahsur kalan 7 kişinin kurtarıldığını aktaran Bahseni, selin altyapıya da büyük zarar verdiğini kaydetti.

Vali Bahseni, kasırgadan etkilenen bölgelere gerekli yardım ve desteği gönderdiklerini ifade etti.

Ülkenin doğusundaki El-Mehra kentinde de dün kasırga nedeniyle 100 kişinin yaralandığı, 1 kişinin kaybolduğu, 2 binden fazla ailenin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.

Luban Kasırgası, 2015 sonundan bu yana Yemen'i vuran 5'inci kasırga. Mayıs ayında etkili olan Sagar ve Mekunu kasırgaları da ülkede tahribata yol açmış, onlarca Yemenli hayatını kaybetmiş, altyapı da büyük zarar görmüştü.

PARTNERTacize sessiz kalmak ne demek...Tacize sessiz kalmak ne demek...
Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı varAnkara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem ParkıKahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem Parkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadramevt Luban Kasırgası Yemen

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Hırsızın evini soyan hırsız!

Hırsızın evini soyan hırsız!

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.