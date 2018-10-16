Yemen'de Luban Kasırgası nedeniyle 10 kişi daha yaralandı

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde etkisini sürdüren Luban Kasırgası 10 kişinin daha yaralanmasına yol açtı.
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Hadramevt Valisi Ferac Salimin el-Bahseni, kasırganın kentin doğusundaki bölgelerde etkili olduğunu belirtti.
Şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketi sonucu 10 kişinin yaralandığını ve mahsur kalan 7 kişinin kurtarıldığını aktaran Bahseni, selin altyapıya da büyük zarar verdiğini kaydetti.
Vali Bahseni, kasırgadan etkilenen bölgelere gerekli yardım ve desteği gönderdiklerini ifade etti.
Ülkenin doğusundaki El-Mehra kentinde de dün kasırga nedeniyle 100 kişinin yaralandığı, 1 kişinin kaybolduğu, 2 binden fazla ailenin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.
Luban Kasırgası, 2015 sonundan bu yana Yemen'i vuran 5'inci kasırga. Mayıs ayında etkili olan Sagar ve Mekunu kasırgaları da ülkede tahribata yol açmış, onlarca Yemenli hayatını kaybetmiş, altyapı da büyük zarar görmüştü.
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