EL-MEHRA (AA) - Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentinde etkili olan "Luban Kasırgası" ve sel nedeniyle 15 kişi yaralandı, 13 ev hasar gördü.
Yemen Kızılayının El-Mehra kentindeki Afet Koordinatörü Vail Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehra'da sabahtan itibaren etkili olan şiddetli rüzgarın 15 kişinin yaralanmasına yol açtığını söyledi.
Sağanak sonucu oluşan selde El-Gayza ilçesinde 13 evin kısmen veya tamamen yıkıldığını belirten Kerim, ilçedeki yaklaşık 100 ailenin tahliye edilerek okullara yerleştirildiğini aktardı.
Kasırga nedeniyle ilçedeki elektrik sisteminin yüzde 90'ının hizmet dışı kaldığını dile getiren Kerim, bunların Gayza ilçesinden gelen ilk bilgiler olduğunu, devam eden kasırga ve yağış sebebiyle diğer ilçelerden henüz bilgi aktarılamadığını ifade etti.
Diğer ilçelerde sel nedeniyle köprü ve yolların çöktüğünü söyleyen Kerim, Kızılay ekiplerinin bu bölgelere ulaşmaya çalıştığını kaydetti.
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