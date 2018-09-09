Yemen'de mayın saldırısı: 5 ölü

Kaynaklar, askeri güçlerin, Hudeyde'yi başkent Sana, Taiz ve diğer kentlere bağlayan anayol üzerinde kontrolü sağlamak için kentin doğusuna doğru ilerlemeye çalıştığını belirtti.

Assari, saldırıda ikisi çocuk beş kişinin hayatını kaybettiği, biri çocuk dört kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Cevf ilinde hükümete bağlı "İnsan Hakları" ofisi sorumlusu Abdulhadi el-Assari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cevf iline bağlı Mutun ilçesinde bir köyde Husiler tarafından yola yerleştirilen mayının, kadın ve çocukları taşıyan bir aracın geçişi sırasında patladığını belirtti.

Bu arada Husilere bağlı SANA haber ajansında yer alan haberde, ülkenin batı sahilindeki çatışmalarda ölen, Husilerden iki komutanın da arasında olduğu beş kişinin başkent Sana'da toprağa verildiği kaydedildi.

Hükümet güçleri 31 Temmuz'da Dureyhimi'de Husilere karşı operasyona başlamıştı. Amalika Güçleri 13 Ağustos'ta ilçenin ele geçirildiğini duyurmuş, ilçe merkezinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği hükümet güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıkmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

