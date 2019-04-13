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Yemen'de Meclis 2015'ten bu yana ilk kez toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Hadramevt'te 2015 yılında patlak veren iç savaştan bu yana ilk kez düzenlenen olağanüstü meclis oturumuna katıldı - Oturumda meclis başkalığına Sultan el-Burkani seçildi

HADRAMEVT (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Hadramevt vilayetinde 2015 yılı başlarında patlak veren iç savaştan bu yana ilk kez düzenlenen olağanüstü meclis oturumuna katıldı.

Hadramevt vilayetinin ikinci büyük kenti Seyun'da düzenlenen oturuma Cumhurbaşkanı Hadi'nin yanı sıra Körfez, Arap ve yabancı ülkelerin büyükelçileri katılırken, şehirde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Oturuma katılan üyelerin oy birliğiyle meclis başkalığına Sultan el-Burkani seçildi. Muhsin Basira, Muhammed eş-Şedadi ve Abdulaziz Cebari de başkan yardımcılığına getirildi.

Meclis üyelerinden Muhammed el-Hac es-Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oturuma 143'ten fazla üyenin katılım gösterdiğini belirterek, 2003'ten bu yana hayatını kaybeden 34 üye hariç tutulduğunda mecliste çoğunluğun 135 üye olacağına dikkat çekti.

Yemen'de 2003 yılında 301 üyenin seçildiği en uzun ömürlü meclis, Yemen hükümeti ve Husileri destekleyenler şeklinde ikiye bölünmüş durumda.

Meclis Başkanı Yahya er-Rai, 2014'ten bu yana Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da bulunan Husileri destekleyen meclis üyeleriyle zaman zaman oturum düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, geçen çarşamba günü meclisin Hadramevt'te olağanüstü oturum düzenlemesini öngören bir kararname yayınlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarına bağlı çok büyük sayıda askeri birlikler güvenlik için Seyun kentine ulaşmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Hadi meclis oturumu Yemen

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