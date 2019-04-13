Yemen'de Meclis 2015'ten bu yana ilk kez toplandı

Yemen'de 2003 yılında 301 üyenin seçildiği en uzun ömürlü meclis, Yemen hükümeti ve Husileri destekleyenler şeklinde ikiye bölünmüş durumda.

Meclis üyelerinden Muhammed el-Hac es-Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oturuma 143'ten fazla üyenin katılım gösterdiğini belirterek, 2003'ten bu yana hayatını kaybeden 34 üye hariç tutulduğunda mecliste çoğunluğun 135 üye olacağına dikkat çekti.

Oturuma katılan üyelerin oy birliğiyle meclis başkalığına Sultan el-Burkani seçildi. Muhsin Basira, Muhammed eş-Şedadi ve Abdulaziz Cebari de başkan yardımcılığına getirildi.

HADRAMEVT (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Hadramevt vilayetinde 2015 yılı başlarında patlak veren iç savaştan bu yana ilk kez düzenlenen olağanüstü meclis oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, geçen çarşamba günü meclisin Hadramevt'te olağanüstü oturum düzenlemesini öngören bir kararname yayınlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarına bağlı çok büyük sayıda askeri birlikler güvenlik için Seyun kentine ulaşmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

