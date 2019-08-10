HABER

Yemen'de meşru hükümet komutanı Güney Geçiş Konseyi'ne katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Yemen'de meşru hükümete bağlı Özel Kuvvetler komutanlarından Tuğgeneral Fadıl Baiş, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi kuvvetlerine katıldı

ADEN (AA) - Yemen'de meşru hükümete bağlı Özel Kuvvetler Komutanlarından Tuğgeneral Fadıl Baiş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi kuvvetlerine katıldığını açıkladı.

Güney Geçiş Konseyi tarafından yayımlanan bir videoda Baiş, meşru hükümet güçlerinden ayrılarak askerleriyle Güney Geçiş Konseyi güçlerine katıldığını duyurdu.

Baiş, "Asker ve subaylarımızla başkanı Aydarus ez-Zubeydi olan Güney Geçiş Konseyi güçlerine katıldığımızı duyuruyoruz." diyerek, Özel Kuvvetler komutasındaki diğer askerlere de Güney Geçiş Konseyi'ne katılmaları çağrısında bulundu.

Baiş, meşru hükümete bağlı Özel Kuvvetlerden son dönemde ayrılan ikinci komutan oldu.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçlerle BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni güçleri arasında çarşamba gününden bu yana çatışmalar devam ediyor.

Yaşanan çatışmalarda 7'si sivil 18 kişi hayatını kaybetmiş, 61 kişi de yaralanmıştı.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Sarissa Antik Kenti'nin tanıtımı için 'Hititli Kız' klibiSarissa Antik Kenti'nin tanıtımı için 'Hititli Kız' klibi
Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştuEsnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) meşru hükümet Özel Kuvvetler Komutanı Yemen

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.