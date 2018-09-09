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Yemen'de onlarca Husi öldü ve yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 23:27 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ile hükümet güçlerinin son iki gün içerisinde düzenlediği operasyonlarda Husi militanlardan onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi

HUDEYDE (AA) - Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ile hükümet güçlerinin düzenlediği operasyonlarda Husi militanlarından onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Husilerin kontrolündeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ile hükümet güçlerinin son iki gün içerisinde düzenlediği operasyonlarda Husi militanlardan onlarca kişi öldü ve yaralandı. Koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında ölü ve yaralıların daha fazla olduğu, Husi militanlara ait bazı cesetlerin hala çatışma alanında bulunduğu kaydedildi.

Husilerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar devam ederken Yemen ordusunun son haftalarda ilerleme kaydettiği belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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