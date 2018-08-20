Yemen'de ordu Beyda'da ilerleme kaydetti

ADEN (AA) - Yemen'in El-Beyda kentinde Husilerle yaşanan çatışmanın ardından ordu birlikleri, stratejik El-Beyad sıra dağlarının çok büyük bölümünü kontrol altına aldı.

Beyhan hattı Komutan Yardımcısı Yarbay Abdulvahhab Bıheybıh'ın orduya ait "September Net" internet sitesinde yer alan açıklamalarına göre, Beyhan hattındaki ordu birlikleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle şiddetli geçen çatışmaların ardından Melacim ilçesindeki Beyad sıra dağlarının en önemli tepelerini kontrol altına aldı.

Beyad sıra dağlarının geri kalan kısmının ise kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınacağı bildirildi.

Son iki gündür bölgede devam eden çatışmalarda Husilerden en az 26 kişinin öldürüldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve maddi hasar verildiği ifade edildi.

Ordu dün Melacim ilçesinin tamamının kontrol altına alınması için geniş çaplı operasyon başlattığını duyurmuştu.

Beyda ili Husilerin kontrolündeki başkent Sana dahil 8 ili birbirine bağlaması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

