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  4. Yemen’de rejim güçlerine saldırı: En az 80 ölü

Yemen’de rejim güçlerine saldırı: En az 80 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 19.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

Yemen’in kuzeyinde rejim güçlerini hedef alan hava saldırısında en az 80 askerin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 askerin de yaralandığı bildirildi.

Yemen’de Cumartesi günü rejim güçlerini hedef alan bir saldırıda 80’den fazla askerin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 askerin de yaralandığı belirtildi. Yemen ordusundan kaynaklar, İHA’larla (insansız hava aracı) gerçekleştirilen saldırının Marib kentindeki tatbikat bölgesinde, askerlerin namaz kıldığı bir camiye düzenlendiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Yemen Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, saldırıdan İran’ın destek verdiği Husi milisleri sorumlu tuttu. SABA haber ajansı, Hadi’nin "korkakça bir terör saldırısı" olarak nitelendirerek kınadığı saldırının, Husilerin barışa hazır olmadığının bir göstergesi olduğu yönündeki sözlerine yer verdi.

Yemen'in kuzeyinde yer alan Marib, Suudi Arabistan liderliğindeki bir askeri birliğin kontrolünde bulunuyor. Rejim birlikleri geçen Cuma günü Sana'nın kuzeyindeki Nihm bölgesine büyük çaplı bir operasyon başlatmıştı. Çatışmalarda çok sayıda Husi milisinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı kaydedilmişti.

Vekalet savaşının ağır bilançosu

Arap dünyasının en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen, yıllardır bölgesel güçlerin vekalet savaşına dönüşen kanlı bir iç savaşa sahne oluyor. Husi milisler, 2014’ten bu yana kuzey Yemen’in büyük bir bölümü ve başkent Sana’nın kontrolünü elinde tutuyor. Hükümete karşı savaşan Husi milisler, Tahran’dan destek görürken, İran’ın bölgedeki etkisini kırmayı amaçlayan Suudi Arabistan, 2015'ten bu yana Husilere karşı kurulan koalisyonun liderliğini yürüterek savaşa müdahil oluyor.

Ülkede yaşanan savaşta şimdiye kadar aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu on binlerce sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, Yemen’de yaşananları "dünyanın en büyük insani krizi" olarak nitelendiriyor.

DW,dpa,AFP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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