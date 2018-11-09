Yemen'de savaş suçu işleyenler yargılansın çağrısı

Savaş suçu işleyenlerin yargılanması istendi.Yemen'de üç yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşı bitirmek üzere çözümlerin tartışıldığı ve İstanbul'da düzenlenen bir konferansta Birleşmiş Milletler'in de (BM) aralarında olduğu uluslararası aktörlere çağrı yapıldı.

Nobel ödüllü Yemenli barış aktivisti Tevekkül Karman adına kurulan vakıf tarafından düzenlenen konferansta, savaşın bir an önce sonlandırılmasının yanı sıra, çatışmalar boyunca savaş suçu işlediği düşünülen kişilerin uluslararası bir mahkeme tarafından yargılanması talebinde bulunuldu.

Konferansta, BM'nin gözetimi altında oluşturulacak bir mekanizma ile Yemen'de barışçıl ve meşru bir iktidar devrinin yapılması gerektiği vurgulanırken, taslak bir anayasa oluşturulması ve seçimlerin düzenlenmesi için girişim yapılması gerektiği duyuruldu.

Katılımcılar ayrıca oluşturulması istenen uluslararası mahkemede sadece yerel değil, aynı zamanda suça karışan uluslararası aktörlerin de yargılanması gerektiğini kaydetti.

Yemen'deki iç savaşta merkezi yönetimi destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dâhil olduğu koalisyon güçleri, İran destekli Husilere karşı savaşıyor. Suudi koalisyonunun Mart 2015'te müdahale ettiği ülkede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyor.