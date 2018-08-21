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Yemen'de savaş ve yoksulluğun ayırdığı ana oğlu, kutsal topraklar kavuşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 01:53 | Son Güncelleme

Yemen'de savaş ve yoksulluğun ayırdığı ana oğlu, kutsal topraklar kavuşturdu

MEKKE (AA) - Yemen'de iç savaş ve yoksulluğun ayırdığı anne ve oğlunu, 7 yıl aradan sonra kutsal topraklar bir araya getirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, doğduğu ve büyüdüğü ülkedeki imkansızlıklar nedeniyle Suudi Arabistan'a göç etmek zorunda kalan ve iç savaş nedeniyle uzun yıllar görüşemeyen Yemenli Hamza eş-Şelebi ve annesi, 7 yıl aradan sonra bu yıl kutsal topraklarda kavuştu.

Şelebi, maddi imkansızlıklar ve yoksulluk nedeniyle Suudi Arabistan'da çalışmaya geldiğini ve iç savaş çıktıktan sonra da sınırın diğer tarafındaki annesini 7 yıl ziyaret edemediğini anlattı.

İki kardeşini Husilerin saldırısında kaybettiğini söyleyen Şelebi, annesinin "misafirlik" programı kapsamında hac ibadeti için ülkeye geleceğini öğrendikten sonra Suudi Arabistan'da ilgili kurumlara resmi başvuru yaparak Mekke'ye gittiğini, kutsal topraklarda kavuştuğu annesinin ellerini, ayaklarını öptüğünü belirtti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, koalisyon güçleri bünyesinde görev alırken hayatını kaybeden Sudan ve Yemen ordusundan bin 500 askerin ailesinin, bu yıl hac ibadetini gerçekleştirmek üzere ülkede misafir edilmesi ve hac masraflarının karşılanması talimatı vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi'nin çağrısıyla Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
savaş ve yoksulluk Yemen

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