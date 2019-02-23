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Yemen'de savaşın gölgesinde "dünyaya barış mesajı" festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 04:47 | Son Güncelleme

Yemen'de savaşın gölgesinde "dünyaya barış mesajı" festivali

ADEN (AA) - Yemen'de savaşın gölgesinde geçici başkent Aden'de "dünyaya barış mesajı" temalı festival düzenlendi.

Aden Kültürel Miras Kurumu tarafından geçici başkentin Krater ilçesinde "Aden'den dünyaya barış mesajı" temalı "Aden Kültür ve Kültürel Miras Festivali" gerçekleştirildi.

Kentteki en önemli sosyal ve kültürel etkinliklerden biri olan festivalin bu yıl 4'üncüsü düzenleniyor.

Festivalde bazı el sanatları, tarihi kitaplar, geleneksel kıyafetler, fotoğraf ve resimler sergilendi, bir dizi sanatsal ve kültürel etkinlik yapıldı.

Festivalin organizatörlerinden Vedi Eman, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bu festival, Aden'in diğer kültürlerle barış, sevgi ve birlikte yaşama kenti olarak kalacağına dair dünyaya verdiği bir mesajdan ibaret." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
"Dünyaya Barış Mesajı Festivali" Aden Yemen

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