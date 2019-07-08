HABER

Yemen'de Şebve Valisi AFAD yetkilileriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 00:18 | Son Güncelleme

Yemen'de Şebve Valisi AFAD yetkilileriyle görüştü

ŞEBVE (AA) - Yemen'in güney doğusundaki Şebve ili Valisi Muhammed bin Adiyyu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) temsilcileriyle yardım faaliyetlerini görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Mustafa Ayaz başkanlığındaki AFAD temsilcileriyle görüşen Adiyyu, kentin ihtiyaçları ve temel kalkınma projeleri hakkında bilgi verdi.

Şebve Valiliğinin AFAD'ın çalışmalarını kolaylaştırma konusunda istekli olduğunu vurgulayan Adiyyu, ramazan ayında yaptığı kumanya yardımları başta olmak üzere kurumun faaliyetlerinden ve sarf ettiği çabadan övgüyle söz etti.

Türkiye, pek çok dernek kanalıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen iç göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Kütahya'da azot fabrikasındaki patlamaKütahya'da azot fabrikasındaki patlama
Denizli'de Dünya Değişim Günü kutlandıDenizli'de Dünya Değişim Günü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yemen

En Çok Okunan Haberler

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korku dolu anlar! Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Adana'da 9 kişilik grup mağarada mahsur kaldı

9 kişi mağarada mahsur kaldı

Almanya'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"

Almanya'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"

Kütahya'da azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ankara'da kafa kafaya facia: 3 ölü

Kafa kafaya facia! Ölüler var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.