Yemen’de şiddetli yağış ve sel: 3 ölü

Yemen’in güney ve doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yemen’de Yerel Güvenlik Kaynakları, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın meydana getirdiği selde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Güneyde bulunan Aden şehrinde çok sayıda ev saatler boyunca aralıksız yağan yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Yemen Ulusal Meteoroloji Merkezi, güney sahilinde ve yakın bölgelerde şiddetli yağışların devam edebileceği konusunda halkı uyardı. Merkez ayrıca insanları, sel, düşük görünürlük ve yüksek deniz dalgaları olasılığı nedeniyle gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Aden’in dış bölgelerinde geçici barınaklarda yaşayan yerlerinden edilmiş binlerce Yemenli şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendi. Yerlerinden edilen Yemenliler, şiddetli yağışın çektikleri sıkıntıları daha da artırdığını söyledi.

Kızıldeniz liman kenti Hodeidah’dan kaçarak Aden’e gelen Taha Qudeemy, şiddetli rüzgarın geceyi kabusa çevirdiğini söyledi. Dört çocuk babası Qudeemy, "Çocuklarım ve ben dün uykusuz bir gece geçirdik, çünkü çadırımız şiddetli yağışlar nedeniyle suyla doluydu. Yerinden edilmiş birçok insan gibi, bu ana kadar uyumadan dün gece boyunca ayakta kalmak zorunda kaldık" açıklamasında bulundu. Qudeemy, yerel ve uluslararası insani örgütleri yerlerinden edilmiş insanlara yardıma çağırdı.

Aden’de yerlerinden edilmiş insanların bulunduğu kampta yaşayan Saeed Ali de felaketle başa çıkma şanslarının bulunmadığını söyledi. Ali, "Birçok aile Hudeyde’de yaşanan ihtilafın nedeniyle evlerini terk etti ve burada hükümet kontrolündeki bölgelerde çocukları için güvenli bir yaşam aradı. Fakat ne yazık ki burada güvenli ortam bulamadık, şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar altında çadırlarda kaldık" dedi.

Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalik, günün erken saatlerinde yerel makamlara Aden eyaletindeki şiddetli yağış ve sellerin yol açtığı zarar ve sonuçları derhal ele almaları talimatı verdi. Abdulmalik, yerel makamlardan Aden’deki şiddetli yağışların etkilerini ve zararlarını azaltmak için daha fazla çaba sarf etmelerini istedi.

Kötü hava koşulları bölgede ayrıca kolera ve ishal gibi hastalık riskini de artırdı.

Yemen’de 2014 yılından beri devam eden çatışmalar ülkede insani krize neden oldu.



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