Yemen’de silah sesleri altında ilk teravih kılındı

Yemenliler, silah sesleri eşliğinde Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Yemen’de 4 yıldır süren iç savaş hayatın her safhasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yemenliler, Ramazan ayının ilk gecesinde ülke genelinde camilere akın ederek teravih namazı kıldı. Ancak Taiz başta olmak üzere çatışmaların devam ettiği birçok şehirde namazı kıldıran imamların sesini silah sesleri bastırdı. Yer yer çatışmalar devam ederken, iç savaşa alışmış olan halkın namazına devam ettiği gözlendi.

