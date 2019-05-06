HABER

Yemen’de silah sesleri altında ilk teravih kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 00:15 | Son Güncelleme

Yemenliler, silah sesleri eşliğinde Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.Yemen’de 4 yıldır süren iç savaş hayatın her safhasını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yemenliler, silah sesleri eşliğinde Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.
Yemen’de 4 yıldır süren iç savaş hayatın her safhasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yemenliler, Ramazan ayının ilk gecesinde ülke genelinde camilere akın ederek teravih namazı kıldı. Ancak Taiz başta olmak üzere çatışmaların devam ettiği birçok şehirde namazı kıldıran imamların sesini silah sesleri bastırdı. Yer yer çatışmalar devam ederken, iç savaşa alışmış olan halkın namazına devam ettiği gözlendi.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Van iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Van iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Uşak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Uşak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Tunceli iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Tunceli iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.