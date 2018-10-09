ADEN (AA) - Yemen'de 7 siyasi parti, hükümet ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında "ortak strateji belirlenmesi" çağrısında bulundu.
"Genel Halk Kongresi", "Islah", "Reşad Birliği", "Halk Güçleri Birliği", "Ulusal Dayanışma", "Barışçıl Değişim İçin Nahda Hareketi" ve "Barış ve Kalkınma" partilerinin, Yemen haber ajansı SABA'da yayımlanan ortak yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru yönetim ile koalisyon arasında ortak strateji geliştirilmesi çağrısı yapıldı.
Açıklamada, ortak stratejinin, taraflar arasında sorumlulukları belirleyen bir ortaklık kurma, kurtarılmış bölgelerin idaresini hükümete devretme, buralarda çift başlılığa son verme ve hükümetin tüm bölgelerde nüfuzunu kullanmasına izin vermeyi hedeflediği kaydedildi.
Ülkede yaşanan savaştan Husilerin sorumlu tutulduğu açıklamada, onların savaşın devam etmesini istediği, ulusal ve bölgesel çözümleri kabule yanaşmadığı ifade edildi.
Partiler ayrıca, ayrılıkçı Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine, söylemini gözden geçirme, siyasi sürece katılım taleplerini kanunlar doğrultusunda dile getirme ve Husilerle mücadelede çabaları birleştirme çağrısı yaptı.
Ülkede yaşanan ekonomik çöküşten Husileri sorumlu tutan partiler, bu grubu Yemenlilerin birikimlerini yağmalamak ve kontrolleri altındaki bölgelerde memurların maaşlarını ödememekle suçlarken, koalisyon güçlerinin yardımı olmasa ekonominin tamamen çökeceğini savundu.
Açıklamada ayrıca, hükümetin ekonominin rayına oturtulması için aldığı önlemlerin desteklendiği vurgulandı.
İç savaşın devam ettiği Yemen'de, eylül ayının son günü ulusal para birimi riyalin dolar karşısındaki değeri serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti. Piyasada dolar kuru, 760 Yemen riyaline kadar yükselmişti.
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