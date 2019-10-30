Yemen'de Sokotra Valisi karşıtı gösteri düzenlendi

SOKOTRA (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı grup, Sokotra Valisinin görevden alınması talebiyle gösteri düzenledi.

Sokotra Valisi Remzi Mahrus'un görevden alınmasını isteyen silahlı grup, Sokotra Valiliği ve Merkez Bankası önünde çadır kurdu. Silahlı grup, söz konusu kurumlara giden yolları kesti.

Gösterinin Sokotra Valisi Remzi Mahrus'un yabancıların resmi makamlardan vize almaksızın adaya girişlerini yasaklayan bir karar almasının ardından geldiği aktarıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Vali Mahrus, bölgedeki durumu görüşmek üzere İl Güvenlik Komitesi ile olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Kaynaklar ayrıca bu protestoların Güney Geçiş Konseyi'nin yerel otoriteye karşı yürüteceği yeni bir isyanın başlangıcı olabileceğini ileri sürdü.

Sokotra Valiliği Yürütme Kurulu, salı günü yaptığı açıklamada, adadaki bazı tarafların sistemin ve yasaların ihlali için insani yardım alanında çalışanları kullanmasını kabul etmediklerini belirtmişti.