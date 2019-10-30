Yemen'de Sokotra Valisi karşıtı gösteri düzenlendi

SOKOTRA (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı grup, Sokotra Valisinin görevden alınması talebiyle gösteri düzenledi.
Sokotra Valisi Remzi Mahrus'un görevden alınmasını isteyen silahlı grup, Sokotra Valiliği ve Merkez Bankası önünde çadır kurdu. Silahlı grup, söz konusu kurumlara giden yolları kesti.
Gösterinin Sokotra Valisi Remzi Mahrus'un yabancıların resmi makamlardan vize almaksızın adaya girişlerini yasaklayan bir karar almasının ardından geldiği aktarıldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Vali Mahrus, bölgedeki durumu görüşmek üzere İl Güvenlik Komitesi ile olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Kaynaklar ayrıca bu protestoların Güney Geçiş Konseyi'nin yerel otoriteye karşı yürüteceği yeni bir isyanın başlangıcı olabileceğini ileri sürdü.
Sokotra Valiliği Yürütme Kurulu, salı günü yaptığı açıklamada, adadaki bazı tarafların sistemin ve yasaların ihlali için insani yardım alanında çalışanları kullanmasını kabul etmediklerini belirtmişti.
Sokotra Valiliği cumartesi akşamı, 8 Hindistanlıyı taşıyan bir BAE uçağının Sokotra Havalimanına inmesine izin vermemişti.
Yemenli aktivistler bu hafta başında sosyal medyada, Güney Geçiş Konseyi'ni desteklemek için BAE'de düzenlenen, bazı Sokotralıların da katıldığı bir görüşmenin fotoğraflarını paylaşmıştı. Aktivistler, toplantının yerel makamları hedef alacak olayları hazırlamak için Abu Dabi'nin talebiyle gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.
Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında varılan anlaşmanın perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanması bekleniyor.
Anlaşma imzalar atıldıktan sonra en geç 45 gün içinde teknokrat hükümet kurulması, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesi, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 gün içinde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 gün içinde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını öngörüyor.
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