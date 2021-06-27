Yemen'de Son Üç Gündeki Çatışmalarda En Az 111 Kişi Öldü

Yemen’de devam eden iç savaşta Husiler ve hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda 3 günde en az 111 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Çatışmaların özellikle Yemen’in kuzeyindeki Marib şehrin civarında yoğunlaştığı haber veriliyor.

AFP Haber Ajansı’na bilgi veren hükümete yakın kaynaklar, Perşembe günü başlayan ve bugün de devam eden çatışmalarda, şu ana kadar 29 hükümete bağlı askerle en az 82 Husi militanının öldüğünü söyledi.

Hükümet yetkilileri, Husilerin şehrin kuzey, güney ve batısından saldırılarını arttırdıklarını ancak Suudi Arabistan’ın da verdiği hava desteğiyle püskürtüldüklerini belirtti.

Petrol kaynakları açısından zengin Marib şehrini ele geçirmenin Husilerin elini güçlendireceği bu sebeple bölgeye yönelik yoğun saldırılar yaptıkları ifade ediliyor. Öte yandan saldırılar bölgede yaşayan halk açısından da son derece ölümcül sonuçlara neden oluyor. Ateş arasında kalan halk güvenli bölge bulmakta zorlanıyor ve şehri terk etmeye çalışıyor.

Yemen’de Husilerin 2014 yılında başkent Sanaa’da kontrolü ele geçirmesinden buy ana Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husi militanları arasında sert çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler ve Washington yönetimi ateşkes ilan edilmesi için bastırırken Husiler, Sanaa Havalimanı’nın yeniden açılmasını, ateşkes görüşmelerine başlamak için öncelikli şart olarak öne sürüyorlar.

Bir yandan Marib’te çatışmalar devam ederken Husiler ellerindeki insansız hava araçları ve füzeleri kullanarak Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini hedef almaya devam ediyorlar.

Yemen’de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle onbinlerce kişi hayatını kaybederken BM verilerine göre nüfusun yüzde 80’i de açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda.

