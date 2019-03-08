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Yemen’de su krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

Yemen’de süren iç savaş sebebiyle temiz suya erişimde yaşanan kriz sürüyor.

Yemen’de süren iç savaş sebebiyle temiz suya erişimde yaşanan kriz sürüyor. Temiz suya ulaşamayan Yemenlilerin sayısı 18 milyonu geçti.
Orta Doğu’nun en yoksul ülkelerinden Yemen’de yaklaşık dört yıldır süren iç savaş sebebiyle gıda ve temiz suya ulaşımda zorluk çeken Yemenlilerin sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler, Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle 18 milyondan fazla insanın temiz suya erişmekte güçlük çektiğini belirtti. Milyonlarca Yemenli, sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani krizin yaşandığı ülkede temiz suya erişimin olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik ve yetersiz beslenmenin sebep olduğu salgın hastalıklarla da mücadele ediyor.
Yemenli zengin birkaç yardımseverin yaptığı yardımlarla temiz suya ulaşabilen Yemenlilere Sana’nın kuzeyinde temiz su dağıtıldı. Savaş sebebiyle altyapının tahrip olduğunu ve temiz suya ulaşamadıklarını belirten Yahya Al-Kudaymı, “Zengin aileler temiz su bağışlıyor. Bazı uluslararası yardım kuruluşları tanklarla su sağladı. Ancak su dağıtmaya devam etmediler” ifadelerini kullandı.

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