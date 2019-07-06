HABER

Yemen'de Suudi Arabistan aleyhinde gösteri

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2019 01:19 | Son Güncelleme

Umman Sultanlığı sınırındaki el-Mahra kentinden binlerce gösterici, Suudi Arabistan güçlerinin kentten ayrılması için protesto düzenledi

Yemen'in doğusundaki el-Mahra vilayetinde binlerce kişi, Suudi Arabistan güçlerinin kentten ayrılmasını istiyor.

Yemen'in doğusunda Umman Sultanlığı sınırındaki Mahra vilayetinden binlerce gösterici, Suudi Arabistan güçlerinin kentten ayrılması için protesto düzenledi.

Yemen bayrakları ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin posterlerini taşıyan kalabalık grup, "Mahra, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgalini reddediyor", "Yemen egemenliğine evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriyle ilgili yayınlanan bildiride, Suudi güçlerinin vilayeti terk etmesi, Gayda Havaalanı'ndan tüm güçlerini çekmesi, kara ve deniz giriş kapılarını teslim etmesi istendi.

Bildiride ayrıca, vilayeti ele geçirmek hedefiyle Suudi Arabistan'ın arzularını yerine getirdiği suçlamasıyla Mahra valisinin görevden alınması talep edildi.

Mahra vilayeti, ülkedeki krizin başlangıcından bu yana silahlı çatışmalardan uzak kalmasıyla biliniyor.

PARTNERMeğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!Meğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!
Dolmabahçe'de Libya görüşmesi!Dolmabahçe'de Libya görüşmesi!
Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katıldıBakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Anahtar Kelimeler:
el-Mahra vilayeti Suudi Arabistan karşıtı gösteri Yemen

En Çok Okunan Haberler

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya görüşmesi

Dolmabahçe'de Libya görüşmesi!

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması: Kimse onları hatırlamıyor bile

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Son dakika: İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut oldu

O koltuğun sahibi resmen belli oldu

Işılay Saygın’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Yoğun bakıma kaldırıldı! Son durumu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.