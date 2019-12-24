Yemen'de taraflar arasında imzalanan Stockholm Anlaşması kağıt üstünde kaldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona erdi. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalandı.

- Anlaşmayla ne elde edildi?

Siyasi analist Marib el-Verd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Stockholm Anlaşması ile şu ana kadar sadece iki adım atıldı. İlk olarak Hudeyde kentinde ateşkes yapıldı. Böylelikle hükümet ile Arap koalisyonunun Hudeyde kentini kurtarma operasyonuna son verilmiş oldu." dedi.

Verd, anlaşmanın askeri eylemlerin dondurulmasına, kentin Husilerin kontrolleri altında kalmasına yol açtığını belirtti.

Bölgede yeniden askeri hareketlilik yaşanmasına ilişkin de Verd, şunları söyledi:

"Yeni bir patlamayı engellemek için herhangi bir adım atılmadı. Aynı şekilde Husiler de Hudeyde'de bulunan üç limandan çekilmedi. Kentteki ateşkesi izleyen komitenin gerçekleştirdiği başarılar da tarafların ihlallerinin devam etmesi ve sivillerin hayatlarına mal olan saldırılarda bulunmaları nedeniyle tehdit altında."

Anlaşmayla atılan ikinci adımın da esir değişimi olduğunu ifade eden Verd, "Sınırlı bir esir takasları oldu. Bunlar sadece tarafların sınırlı tavizleridir. Ancak anlaşma esasında tam bir esir değişimini şart koşuyor. Buna rağmen 7 bin sivil halen Husiler tarafından alıkonuluyor." diye konuştu.