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Yemen'de taraflar arasındaki müzakereler çıkmaza girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 20:47 | Son Güncelleme

Güney Geçiş Konseyinin ileri sürdüğü şartlar nedeniyle Yemen hükümetiyle yürütülen görüşmeler sekteye uğradı - BM, Hudeyde'de üçüncü izleme noktasını oluşturdu

ADEN (AA) - Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında yürütülen müzakereler çıkmaza girdi.

Yemen hükümet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Güney Geçiş Konseyinin bakanlıkların yanı sıra özerk bir bölgede kontrol sağlamak istemesi üzerine taraflar arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yürütülen görüşmeler tıkandı.

Yemen Hükümet Sözcüsü Racih Badi daha önce yaptığı açıklamada, hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında perşembe günü anlaşma imzalanacağına dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

- BM, üçüncü izleme noktasını kurdu

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kente üçüncü izleme noktasını kurdu.

Yemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada, BM'nin üçüncü izleme noktasını kurduğu, bu esnada da Husilerin bölgedekilere ateş açtığı belirtildi.

Husilerin açtığı ateş sonucu, bir askerin öldüğü ve birinin yaralandığı kaydedildi.

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Geçiş Konseyi Yemen

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