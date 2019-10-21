Yemen'de taraflar arasındaki müzakereler çıkmaza girdi

ADEN (AA) - Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında yürütülen müzakereler çıkmaza girdi.

Yemen hükümet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Güney Geçiş Konseyinin bakanlıkların yanı sıra özerk bir bölgede kontrol sağlamak istemesi üzerine taraflar arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yürütülen görüşmeler tıkandı.

Yemen Hükümet Sözcüsü Racih Badi daha önce yaptığı açıklamada, hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında perşembe günü anlaşma imzalanacağına dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

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