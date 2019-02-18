Yemen'de taraflar Hudeyde'den çekilme konusunda anlaştı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen hükümeti ve Husilerin liman kenti Hudeyde'den askeri güçlerini çekerek yeniden konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, tarafların Stockholm'de varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hudeyde'de dördüncü kez bir araya geldiği ve kentteki askeri güçlerini yeniden konuşlandırma konusunda önemli ilerleme kaydettiği bildirildi.

Yemen hükümeti temsilcilerinin cephe hattını geçerek toplantıya katıldığı belirtilen açıklamada, uzun ve yapıcı görüşmelerin ardından tarafların güçlerini karşılıklı olarak yeniden konuşlandırma ve Hudeyde'den çekilme konusunda anlaşmaya vardıkları ifade edildi.

Tarafların ayrıca, askeri güçlerinin yeniden konuşlandırmasında anlaşmanın ikinci aşaması için de prensipte anlaştığı ve bir hafta içinde yeniden bir araya gelmelerinin beklendiğini belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.