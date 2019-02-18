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Yemen'de taraflar Hudeyde'den çekilme konusunda anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 05:04 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Yemen hükümeti ve Husilerin, askeri güçlerini karşılıklı olarak yeniden konuşlandırma ve liman kenti Hudeyde'den çekilme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen hükümeti ve Husilerin liman kenti Hudeyde'den askeri güçlerini çekerek yeniden konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, tarafların Stockholm'de varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hudeyde'de dördüncü kez bir araya geldiği ve kentteki askeri güçlerini yeniden konuşlandırma konusunda önemli ilerleme kaydettiği bildirildi.

Yemen hükümeti temsilcilerinin cephe hattını geçerek toplantıya katıldığı belirtilen açıklamada, uzun ve yapıcı görüşmelerin ardından tarafların güçlerini karşılıklı olarak yeniden konuşlandırma ve Hudeyde'den çekilme konusunda anlaşmaya vardıkları ifade edildi.

Tarafların ayrıca, askeri güçlerinin yeniden konuşlandırmasında anlaşmanın ikinci aşaması için de prensipte anlaştığı ve bir hafta içinde yeniden bir araya gelmelerinin beklendiğini belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

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Husiler Yemen

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