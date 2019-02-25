HABER

Yemen'de tarafların Hudeyde'den kısmen çekilmesi ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

Yemen'de Husilerin kabul etmemesi nedeniyle tarafların Hudeyde'den ve ana limanlardan kısmen çekilmesi perşembe gününe ertelendi

ADEN (AA) - Yemen'de Husilerin kabul etmemesi nedeniyle tarafların Hudeyde'den ve ana limanlardan kısmen çekilmesinin perşembe gününe ertelendiği belirtildi.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, tarafların Hudeyde'den ve ana limanlardan kısmen çekilmesi perşembe gününe ertelendi.

Limanlardan kısmen çekilmenin yeniden düzenleme sürecinin ilk aşamasının pazar günü gerçekleşmesi beklenirken bugüne ertelendiği aktarıldı. Bugün ise Husilerin çekilmeyi reddetmesi nedeniyle perşembe gününe ertelendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'ndeki (RRC) hükümet yetkililerinin, hükümet güçleri ile Husilerin belirli mesafelerdeki temas hatlarından çekilmesini ve Husilerin askeri güçlerini limanlarda 5 kilometre geri çekmesini öngören ilk aşamayı kabul ettiği vurgulandı.

Husilerin ise ilk aşamayı kabul ettiklerini açıklamalarına rağmen bunu uygulamayı reddettiği ileri sürüldü.

- Husiler hükümeti suçluyor

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, Hudeyde Vali Vekili Muhammed Ayaş Kahim, Yemen hükümetinin İsveç anlaşmasının imzalanmasından bu yana anlaşmalara bağlı kalmadığını ve yeniden düzenleme adımının uygulanmasını geciktirdiğini söyledi.

Kahim, yeniden düzenlemenin gecikmesine RCC Başkanı Michael Anker Lollesgaard'ın taraflar arasında toplantı yapılması talep etmesinin neden olduğunu iddia etti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam,18 Şubat'ta anlaşmanın uygulanması için hazır olduklarını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin askeri güçlerini liman kenti Hudeyde'den çekmeye başlayabileceğini bildirmişti.

'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi! 'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!
“Hocalı katliamı bütün insanlığa karşı işlenen bir suçtur”“Hocalı katliamı bütün insanlığa karşı işlenen bir suçtur”
Başkan sevgisi seçmene şarkı besteletip klip çektirdiBaşkan sevgisi seçmene şarkı besteletip klip çektirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Yemen

En Çok Okunan Haberler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'nin Gökçeada ve Yenice ilçelerinde okullara kar tatili

Kar durmadı! Bir tatil haberi daha

Rize Valisi'nden korkutan açıklama

Rize Valisi'nden korkutan açıklama

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçıyorlardı...

Komşularının yardımıyla geçiniyor! Yardım çığlığını Ankara'ya ulaştırmak istiyor

Komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor!

Odadan bir ses mi geliyor?

Odadan bir ses mi geliyor?

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.