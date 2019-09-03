ADEN (AA) - Yemen'de siyasi partilerden oluşan Ulusal İttifak, ayrılıkçık Güney Geçiş Konseyi'nin silahlı ayaklanmasına ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hükümet güçlerine yönelik saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve hükümetini desteklediğini açıkladı.

Yemen Islah Partisi ve Genel Halk Kongresi'nin de aralarında bulunduğu 10 partinin imzasını taşıyan yazılı açıklamada, meşru hükümetin, Aden ve güneydeki diğer kentlerde yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalar ve aldığı önlemlerin desteklendiği belirtildi.

Söz konusu kentlerde yaşanan gelişmelerin takip edildiği vurgulanan açıklamada, yaşanan olayların en tehlikelisinin, BAE uçaklarının Yemen Savunma Bakanlığına bağlı birimleri bombalaması olduğu, bunun meşru yönetimi desteklemek amacıyla ülkede bulunan Arap koalisyonunun hedeflerinden saptığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, devletin Husilerin elinden geri alınması ve toplumsal dokunun muhafazası için "darbe" karşıtı ulusal güçlerin, anayasal meşruiyet çatısı altında birleşmesinin önemi vurgulandı.